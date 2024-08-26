T.C. BAYBURT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/387

Esas 19/08/2024

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Bayburt İli, Merkez İlçesi, Çayıryolu, Cilt no: 55 Hane No: 7 numarada kayıtlı olan 01/07/1895 doğumlu, Hayrettin ve Ayşe' den olma EMİNE ÇELİKAY'ın ( 72091074550) 20/04/1991 tarihinde vefat ettiği, yapılan tüm aramalara rağmen mirasçılarının tespit edilemediği anlaşıldığından, murisin yasal mirasçılarının yapılan tüm aramalar rağmen isim ve tebliğe elverişli kayıt ve adresleri tespit edilemediğinden Türk Medeni Kanununun 594. Maddesi gereğince mirasçıları var ise son ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde mahkememize müracaat ederek mirasçı olduklarını gösterir belgelerini sunmaları, mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri aksi takdirde mirasının tamamının Hazineye intikal edeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ: EMİNE ÇELİKAY

T.C. NO: 72091074550

Bayburt İli, Merkez İlçesi, Çayıryolu, Cilt no: 55 Hane No: 7 numarada kayıtlı olan 01/07/1895 doğumlu, Hayrettin ve Ayşe kızı

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