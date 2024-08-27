DÜZELTME İLANI

BİNA YIKIM İŞLERİ YAPILACAKTIR

VAN YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

BİNA YIKIM İŞİ ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2886/4 1- İdarenin a) Adresi : Selimbey Mah. 502 İpekyolu Bulvarı No 22/1 Yeni Adliye Sarayı Yanı 65100 - İPEKYOLU / VAN b) Telefon ve faks numarası : 4322120028 c) Elektronik posta adresi : osman.durmus1@icisleri.gov.tr ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://www.van.gov.tr/yikob/ihale-ilanlari 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

c) İnternet haber sitesinin adı ve tarihi :



: VAN - 24.08.2024, Genel – 24.08.2024



www.van65haber.com, www.sabah.com.tr 26/08/2024 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

j) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden onaylı Çevre İzin ve Lisans Belgesi (09.10.2021 tarih ve 31623 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren atık ön işlem ve geri kazanım tesislerinin genel esaslarına ilişkin yönetmenliği uyarınca tehlikesiz atık toplama/ayrıştırma-tehlikeli ön atık ön işlem-tehlikeli atık geri kazanım Belgeleri). Maddesi çıkarılmıştır

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02081867