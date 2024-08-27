T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Esas No: 2024/255

T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda belirtilen listede mevki, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazlara dair 05.04.2023 tarih ve 7452 Sayılı Kanunla 7. Maddesi uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak;

1-05.04.2023 tarih ve 7452 Sayılı Kanunla 7. Maddesi uyarınca idare tarafından yürütülecek kamulaştırma işlemine yönelik 05.04.2023 tarih ve 7452 Sayılı Kanunla 7. Maddesi uyarınca kamulaştırma kararı alındığı,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası T.A.O İskenderun/HATAY şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma vedelillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Duruşmanın 19/09/2024 tarihinde saat 11:50'den itibaren İskenderun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, bildirilen duruşma tarihinde Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmayan taraflara dair yokluklarında yargılama işlemi yapılacağı,

5-Açılacak davalarda husumetin T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği,

6-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara teligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7-Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 7452 Sayılı Kanunla 7. Maddesi uyarınca uyarınca ilanen duyurulur.12/08/2024

Kamulaştırılan Taşınmazın İli:Hatay İlçesi: İskenderun

Dosya No Mahalle/Ada/Parsel Hak Sahipleri 2024/255-Esas Cebike Mah., 2639 Parsel 1-Fatih BALCI-14744210250

2-Fatma ÇABALAK-14699211722

3-Hacer USLU-26941803036

4-Harun BALCI-14714211270

5-Muhammet Sefa BALCI-14654213242

6-Zübeyde SÖZER-14741210314

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