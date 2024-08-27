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T.C. İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/30 Esas

Talep eden Maliye Hazinesi tarafından hasımsız olarak açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, Cilt No:73, Aile Sıra No:527, Sıra BSN:24'de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Müyesser'den olma, 18/11/1925, İstanbul doğumlu, 10445528762 TC nolu, Dilefser Büker mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden,

TMK.nın 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak ve iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydıyla TMK.nın 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur. 06/06/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02067497