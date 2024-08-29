T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/221 Esas

HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Samsun İli, Havza ilçesi Ereli Mahallesi 106 ada 5 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescildavası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracaatedilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur.27/04/2023

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL KAM. ALAN

2024/221 Samsun Havza Ereli 106/5 55,05m2

MALİKLER: MURAT YILDIRIM-10347035610-

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02081942