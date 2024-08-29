T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Davacı Kırşehir Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda kimliği yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan "Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil" davasına esas olmak üzere; a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer,

DOSYA NO: İLİ İLÇESİ MAH./KÖY ADA PARSEL MALİKİN ADI

2024/366 Kırşehir Merkez Bahçelievler 372 5 Hüseyin Güven ve Ark.

b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı:Kırşehir Belediye Başkanlığı

c) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

d)Açılacak bu davalara husumetin Kırşehir Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi gerekeceği,

e)Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Kırşehir Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği,

f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirdiğiniz Banka şubesine adınıza yatırılacağı,

g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,

h) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02082083