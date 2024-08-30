T.C. BAKIRKÖY 28.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2023/506

Karar No :2024/463

İLAN

KARAR ÖZETİ

Bakırköy 28.Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/506-2024/463 karar sayılı ilamı ile Sanık ABDELHAK AGHROD hakkında hırsızlık suçundan TCK 141/1,35,62,2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup CMK 231/5 mad.ger. 5 yıl Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olup ,Sanık ABDELHAK AGHROD VE MÜŞTEKİ ALINA KENZHEBAEVA tüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun29.maddesi gereğince karar özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE-

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.29/08/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02083659