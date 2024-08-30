T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı TEİAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında; 2023/854: Mehmet Pala, Ali Kurtoğlu, Kezban Narman, Abdulkadir yıldırım, Mine Kurtoğlu, Murat Kurtoğlu,2023/871: Suna Kuştul, Emine Kurtoğlu, Osman Kuştul

2023/847: Selvi Üstün, Sevilay Gümüş, Meryem Gümüş, Selahattin Gezgin,

2023/824: Gülay Gümüş, Halit Gümüş, Hakan Gümüş, Şahinaz demir,

2023/834 : Ümmihan Adibeş, Ayşe Ceylan, Saliha Turanoğlu, Ayşe Altıkat

2023/821: Aliye Durak, Şükrü durak, Yasin Durak,

2023/910: Ayşe Koçak, Mustafa Altıkat

2023/947: Sadettin Gülhan, Sebahattin Gülhan, engin Gülhan, Çağlar Gülhan, Zeynep Çanakçı, Selvinaz Gülnan, İlhan Gülhan, Yavuz Selim Gülhan

2023/857: Vahide Okumuş, Birgül Okumuş, İlmihan Okumuş,

2023/904: Ayişe Aktaş, ömer Faruk Er, emine Aktaş, Orhan Aktaş, Şeref Nur Çelebi, Necla Er, Bekir Aktaş, Necmettin Arslan

2023/921: Ayşe Ceylan, Ahmet Aygün, Güllü Pamuk,

2023/961: Seher Aksuoğlu, Figen Betin, Kenan Küçük

2023/914; Güllü Pamuk, Ayşe Ceylan,

2023/924: Gülsün Saim, Gülsüm Torun

2023/957: Adem Bayrak, Faik Taştan, Ünzile Taştan, Haris Taştan, İlim Taştan, Halime Taştan, Ayşe Durak, Musa Taştan, Esra Kaymak, Zelkif Kaymak, Ayşe Kaymak, Şükriye Kaymak,

2023/941: Sengül Yıldırım,

2023/841: Zühtü Taştan

2023/964: Dilaver Haşlak, Nebahat Selman,

2023/907: Durmuş Ercinik, Mehmet Şahin Ercinik, Muhittin Bilgiç, Adem Bilgiç, Sabine Çavlar, Fatih Kılıçoğlu, Yusuf Memişoğlu, Nurettin alan, Hatice Bilgiç, Mehmet Şahin Ercinik, İsmail Doğan

2023/837: Nadime Bilgiç, Mustafa Altıkat, İskender Yüceoğlu, Zöhre Tütüneken, Ümmihan Adıbeş, Zekiye Kılbaş

2023/921: Serment Acar, Ayşe Ceylan, Şahin Karanfil, Bahadır Karanfil, Zemzem Karanfil,

2023/831: Hanife Çoban

2023/934: Nadiye Şen

Bayburt merkez ve köylerinde bulunan taşınmazların maliklerine tebligat yapılamadığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dosyalarının duruşması 20/09/2024 günü saat 09:40'a bırakılmış olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, bilirkişi raporu ile duruşma tutanağının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02082773