T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/257 Esas

KARAR NO : 2024/436

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/07/2024 tarihli ilamı ile 142/2.b.1, 142/2.b.1, 142/2.b.1 maddesi gereğince 5 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Raken ve Lutfıye oğlu, 01/01/2007 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı MUHAMMED ALAZBA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.08.2024

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