T.C. BURSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/2620 Esas

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Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Vedat ERMAN'ın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir.Duruşma 17/12/2024 günü saat 10:10'da yapılacaktır.

Mahkememiz dosyasında verilen 04/07/2024 tarihli ara karar gereğince;Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Hocahasan mahallesi, 790 ada 32 parselde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış sureti ile giderilmesine ilişkin davada taşınmaz maliklerinden Nihat oğlu VEDAT ERMAN'ın belirli gün ve saattebizzat duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmesi, aksi halde duruşmalara yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02083573