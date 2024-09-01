T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/18 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/18 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE Mahalle/Köy, 137 Ada, 1 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Halıdere /Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 276 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 137 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ayrık nizam 3 kat Taks:0.40, Kaks:1.20 olmak üzere Ticaret kullanımında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.772.250,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 10:28
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:28
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:28
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KÖRFEZ Mahalle/Köy, Ayazma Mevkii, 1138 Ada, 23 Parsel, Bağ Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Körfez /Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 4.630,95 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında bir kısmı "TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN" ve bir kısmı da "DİĞER TARIM ALANI" içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 7.469.520,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
3 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:44
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:44
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KÖRFEZ Mahalle/Köy, Erenler Mevkii, 1145 Ada, 41 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Körfez /Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 3.717,35 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında "Diğer Tarım Alanları" içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 3.717.350,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
4 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 10:56
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:56
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:56
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KÖRFEZ Mahalle/Köy, Erenler Mevkii, 1122 Ada, 83 Parsel, Bağ Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Körfez /Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 2.839,98 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında bir kısmı "TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN" ve bir kısmı da "DİĞER TARIM ALANI" içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 2.839.980,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
5 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 11:12
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:12
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:12
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KÖRFEZ Mahalle/Köy, Erenler Mevkii, 1122 Ada, 84 Parsel, Kestanelik Vasfınd Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Halıdere /Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 4.052,35 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında bir kısmı " TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN" ve bir kısmı da "DİĞER TARIM ALANI" içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 4.052.340,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
6 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 11:25
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:25
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:25
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KÖRFEZ Mahalle/Köy, Yukarıköyiçi Mevkii, 1138 Ada, 238 Parsel, Bahçe Vasfın Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Körfez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 260,09 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında "Diğer Tarım Alanları" içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 156.054,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
7 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 11:39
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:39
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:39
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KÖRFEZ Mahalle/Köy, Yukarıköyiçi Mevkii, 1138 Ada, 231 Parsel, Bahaçe Vasfı Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Körfez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 158,09 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı1/25000 ölçekli nazım imar planlarında "Diğer Tarım Alanları" içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 126.472,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 12:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 12:01
23/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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