Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 02.09.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 02:13

T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE Mahalle/Köy, 137 Ada, 1 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Halıdere /Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 276 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 137 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ayrık nizam 3 kat Taks:0.40, Kaks:1.20 olmak üzere Ticaret kullanımında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.772.250,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 10:28
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:28
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:28
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:28
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KÖRFEZ Mahalle/Köy, Ayazma Mevkii, 1138 Ada, 23 Parsel, Bağ Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Körfez /Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 4.630,95 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında bir kısmı "TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN" ve bir kısmı da "DİĞER TARIM ALANI" içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 7.469.520,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:44
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:44
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KÖRFEZ Mahalle/Köy, Erenler Mevkii, 1145 Ada, 41 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Körfez /Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 3.717,35 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında "Diğer Tarım Alanları" içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 3.717.350,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 10:56
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:56
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:56
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:56
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KÖRFEZ Mahalle/Köy, Erenler Mevkii, 1122 Ada, 83 Parsel, Bağ Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Körfez /Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 2.839,98 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında bir kısmı "TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN" ve bir kısmı da "DİĞER TARIM ALANI" içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 2.839.980,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 11:12
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:12
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:12
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:12
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KÖRFEZ Mahalle/Köy, Erenler Mevkii, 1122 Ada, 84 Parsel, Kestanelik Vasfınd Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Halıdere /Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 4.052,35 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında bir kısmı " TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN" ve bir kısmı da "DİĞER TARIM ALANI" içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 4.052.340,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 11:25
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:25
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:25
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KÖRFEZ Mahalle/Köy, Yukarıköyiçi Mevkii, 1138 Ada, 238 Parsel, Bahçe Vasfın Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Körfez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 260,09 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında "Diğer Tarım Alanları" içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 156.054,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 11:39
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:39
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:39
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:39
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KÖRFEZ Mahalle/Köy, Yukarıköyiçi Mevkii, 1138 Ada, 231 Parsel, Bahaçe Vasfı Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Körfez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 158,09 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı1/25000 ölçekli nazım imar planlarında "Diğer Tarım Alanları" içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 126.472,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 12:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 12:01

23/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02083598

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T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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