T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/18 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 10:28

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:28

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:28

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:44

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 10:56

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:56

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:56

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 11:12

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:12

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:12

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:25

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 11:39

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:39

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:39

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 12:01

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE Mahalle/Köy, 137 Ada, 1 Parsel, Arsa Vasfında TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Halıdere /Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 276 m2İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 137 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ayrık nizam 3 kat Taks:0.40, Kaks:1.20 olmak üzere Ticaret kullanımında kalmaktadır.Kıymeti : 2.772.250,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KÖRFEZ Mahalle/Köy, Ayazma Mevkii, 1138 Ada, 23 Parsel, Bağ Vasfında TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Körfez /Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 4.630,95 m2İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında bir kısmı "TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN" ve bir kısmı da "DİĞER TARIM ALANI" içinde kalmaktadır.Kıymeti : 7.469.520,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KÖRFEZ Mahalle/Köy, Erenler Mevkii, 1145 Ada, 41 Parsel, Bahçe Vasfında TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Körfez /Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 3.717,35 m2İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında "Diğer Tarım Alanları" içinde kalmaktadır.Kıymeti : 3.717.350,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KÖRFEZ Mahalle/Köy, Erenler Mevkii, 1122 Ada, 83 Parsel, Bağ Vasfında TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Körfez /Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 2.839,98 m2İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında bir kısmı "TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN" ve bir kısmı da "DİĞER TARIM ALANI" içinde kalmaktadır.Kıymeti : 2.839.980,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KÖRFEZ Mahalle/Köy, Erenler Mevkii, 1122 Ada, 84 Parsel, Kestanelik Vasfınd TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Halıdere /Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 4.052,35 m2İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında bir kısmı " TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN" ve bir kısmı da "DİĞER TARIM ALANI" içinde kalmaktadır.Kıymeti : 4.052.340,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KÖRFEZ Mahalle/Köy, Yukarıköyiçi Mevkii, 1138 Ada, 238 Parsel, Bahçe Vasfın TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Körfez Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 260,09 m2İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında "Diğer Tarım Alanları" içinde kalmaktadır.Kıymeti : 156.054,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KÖRFEZ Mahalle/Köy, Yukarıköyiçi Mevkii, 1138 Ada, 231 Parsel, Bahaçe Vasfı TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Körfez Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 158,09 m2İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı1/25000 ölçekli nazım imar planlarında "Diğer Tarım Alanları" içinde kalmaktadır.Kıymeti : 126.472,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:

23/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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