T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/15 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 10:03

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DONANMA Mahalle/Köy, 1952 Ada, 6 Parsel, Üzerinde İki Katlı Yapının Bulunduğu Arsa Vasfında TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Donanma Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 278,35 m2İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,40 ; kaks: 1,2 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadırKıymeti : 4.188.500,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Gölcük/Kocaeli

28/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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