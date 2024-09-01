T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/15 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/15 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DONANMA Mahalle/Köy, 1952 Ada, 6 Parsel, Üzerinde İki Katlı Yapının Bulunduğu Arsa Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Donanma Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 278,35 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,40 ; kaks: 1,2 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 4.188.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük/Kocaeli
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 10:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 10:03
28/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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