T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No:2024/291,2024/293, 2024/295, 2024/297 ve 2024/427 Esaslar

Davacı , Karayolları Genel Müdürlüğü iledavalılar Kadir Karadon, (2024/291 Esas), Selime Tekin (2024/293 Esas), Osman Ceylan, Mustafa Ceylan, Recep Ceylan, Nilay Aras, Arzu Ceylan (2024/295 Esas), Müzeyyen Sandal (2024/297 esas), Eşşe Yılmaz (2024/427 Esas arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Antalya-Alanya-Gazipaşa-Taşkent Başyayla yolu arasında 28/11/2023 tarih ve 2023/364 sayılı Kamu Yararı Kararı gereği mülkiyeti davalılara ait aşağıda belirtilen taşınmazlarla ilgili kamulaştırma kanunu 10. Hükmü gereğince bedel tesbiti ve tescil talepli dava açılmıştır.

2-a) 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerinetebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği;

c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına VakıfBank Alanya Şubesine yatırılacağı,

d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3- a) Belirtilen dosyaların duruşma gününün 07/10/2024 günü saat 10:05'daolacağı;

b) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.

Esas No Davalı İlçe Köy/Mevkii Ada Parsel Yüz Ölçümü Kamulaştırılacak m² 2024/291 Kadir Karadon Alanya Şıhlar Mah. 313 44 1019,09 1019,09 2024/293 Selime Tekin Alanya Şıhlar Mah 315 20 1900,09 1900,09 2024/295 Osman Ceylan ve arkadaşları Alanya Şıhlar Mah 315 12 269,50 269,50 2024/297 Müzeyyen Sandal Alanya Şıhlar Mah 315 25 1917,73 1917,73 2024/427 Eşşe Yılmaz Alanya Şıhlar Mah 313 53 517,21 84,20

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