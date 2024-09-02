T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/195 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu edilen Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Köleli Mahallesi, 144 ada 34 parsel sayılı taşınmazın davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2024/195 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02083642