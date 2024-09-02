Giriş Tarihi: 03.09.2024 00:00
T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/430 Esas
KARAR NO : 2023/820
İLAN
DAVALI : NAZİFE ULUÇAM, Mehmet Ali Kızı.
Davacı TEDAŞ tarafından aleyhinize açılan kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;Mahkemenizce bilinen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararı, istinaf başvuru dilekçesi, istinafın reddi ek kararı ve istinafın reddinin istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğ olunur.
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