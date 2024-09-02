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T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/338 Esas

DAVALILAR : 1-ABUBAKIR KULİYEV Yenigün Mah. 1045/1 Sokak No:11 İç Kapı No:5 Muratpaşa Muratpaşa/ ANTALYA

2- GULNARA BILYALOVA Arslanbucak Mah. 264. Sok. 1/C Kemer/Antalya/ ANTALYA

3- RENAT BILYALOV Arslanbucak Mah. 264. Sok. 1/C Kemer/Antalya/ ANTALYA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunacağı sayılmak üzere davalılar ABUBAKIR KULİYEV, GULNARA BILYALOVA ve RENAT BILYALOV'ya ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02083591