T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ



2024/177 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:26

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ALSANCAK Mahalle/Köy, 47350 Ada, 5 Parsel, 10 NOLU Nolu Bağımsız Bölüm Ta ...Adresi : Alsancak Mah. 2216. Sokak No:9/10 Etimesgut / ANKARAYüzölçümü : 6.776,00 m2Arsa Payı : 1880/33880İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; E:0.35, Yençok:18 kattır.Kıymeti : 10.500.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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