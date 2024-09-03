T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/177 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/177 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ALSANCAK Mahalle/Köy, 47350 Ada, 5 Parsel, 10 NOLU Nolu Bağımsız Bölüm Ta ...
Adresi : Alsancak Mah. 2216. Sokak No:9/10 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 6.776,00 m2
Arsa Payı : 1880/33880
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; E:0.35, Yençok:18 kattır.
Kıymeti : 10.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:26
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:26
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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