T.C. ÇAYKARA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2015/269

Karar No : 2024/220

SANIK: MUSTAFA MOLLAALİ, Durayn ve Kefe oğlu, 01/01/1997 SURİYE doğumlu

SUÇ: Basit Yaralama, Bıcak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma

SUÇ TARİHİ: 21/08/2015

KARAR TARİHİ: 17/04/2024

KARAR ÖZETİ

Çaykara Asliye Ceza Mahkemesinin 17.04.2024 tarih 2015/269 esas 2024/220 karar sayılı ilamı ile; sanık Mustafa Mollaali hakkında basit yaralama, bıcak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma suçlarından düşme kararı verilmiştir.

1-Sanık Mustafa Mollaali tüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince karar özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve genel yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.03.09.2024

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