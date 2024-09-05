Giriş Tarihi: 06.09.2024 00:00
T.C. ÇAYKARA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Esas No : 2015/269
Karar No : 2024/220
SANIK: MUSTAFA MOLLAALİ, Durayn ve Kefe oğlu, 01/01/1997 SURİYE doğumlu
SUÇ: Basit Yaralama, Bıcak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma
SUÇ TARİHİ: 21/08/2015
KARAR TARİHİ: 17/04/2024
KARAR ÖZETİ
Çaykara Asliye Ceza Mahkemesinin 17.04.2024 tarih 2015/269 esas 2024/220 karar sayılı ilamı ile; sanık Mustafa Mollaali hakkında basit yaralama, bıcak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma suçlarından düşme kararı verilmiştir.
1-Sanık Mustafa Mollaali tüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince karar özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve genel yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,
2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.03.09.2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02085128