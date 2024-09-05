Örnek No:55*
T.C. İZNİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/20 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/20 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, SELÇUK Mah., 2384 Ada, 14 Parselde kayıtlı avlulu ev
Adresi : Selçuk Mahallesi 2384 Ada, 14 Parsel (Gümüş Sk.) İznik / BURSA
Yüzölçümü : 313,40 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 11:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 11:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 11:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 11:11
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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