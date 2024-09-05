T.C. İZNİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/20 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 11:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 11:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 11:11

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, SELÇUK Mah., 2384 Ada, 14 Parselde kayıtlı avlulu evAdresi : Selçuk Mahallesi 2384 Ada, 14 Parsel (Gümüş Sk.) İznik / BURSAYüzölçümü : 313,40 m2Arsa Payı : Tamİmar Durumu :VarKıymeti : 3.000.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler:

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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