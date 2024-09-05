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Giriş Tarihi: 06.09.2024 00:00

T.C. İZNİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. İZNİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/20 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, SELÇUK Mah., 2384 Ada, 14 Parselde kayıtlı avlulu ev
Adresi : Selçuk Mahallesi 2384 Ada, 14 Parsel (Gümüş Sk.) İznik / BURSA
Yüzölçümü : 313,40 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 11:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 11:11
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 11:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 11:11

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02085232

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T.C. İZNİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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