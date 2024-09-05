T.C. KOCAELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/181 Esas

Muş ili, Bulanık ilçesi Yeni Mah/Köyü 3 cilt, 117 hane, 14 bsnde nüfusa kayıtlı, Sabri ve Makbule'den olma, 01/04/1962 doğumlu ve 29/01/2022 tarihinde vefat eden 56887344072 T.C. kimlik numaralı ERHAN BÖLGETEKİN'in alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

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