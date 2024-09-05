T.C. KUŞADASI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Sayı : 2022/747-Ceza Dava Dosyası 04.09.2024Diyarbakır ili Ergani ilçesi Yamaçlarnüfusuna kayıtlı, Zülküf ve Birgül oğlu 20/12/1988doğumluhakkında ;Mahkememiz'in22/03/2024 tarih 2022 / 747 esas2024 / 362 kararsayılı ilamı ile açıklanması geri bırakılan 2013/477 esas sayılı dosyasına ihbar gelmekle yeniden ele alınarak yapılan yargılama sonunda kaçakçılık suçundan 6.000,00ve 20,00 TL adli para cezasıile mahkumiyetine karar verildiği,Sanığınadresine gerekçeli karar tebliği yapılamadığından ve yapılan tüm araştırmalara rağmen yenibiradresi de tespit edilemediğinden karar özetininİLANEN tebliğine karar verilmiştir.Katılan idare vekili tarafından dosyada istinaf talebi bulunduğundan dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilecektir.İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,İlan edildiği tarihten itibaren(15 ) gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya Hakime onaylatmak koşuluyla zabıt katibine tutanağa geçirilmek üzere beyanda bulunarakmahkumiyet kararına karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi nezdinde istinaf kanun yolunamüracaat edebileceği, müracaat edilmediği taktirde dosyanın kesinleşeceği, ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur.04/09/2024Yazı İşleri Müdürü 62062 Hakim 234988( e - imzalı) ( e - imzalı)

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