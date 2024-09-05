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T.C. MARMARAEREĞLİSİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/642 Esas

DAVALILAR : SERMİN SIDALI - 22207989414 TCK nolu

YALÇIN CENGİZ-31139333950 TCK nolu

Tekirdağ ili Marmaraereğlisi İlçesi Yeniçiftlik Mah. Mevkii 140 ada 1 parsel, 13 nolu bağımsız bölüm dubleks mesken nitelikli taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce uyap sisteminde kayıtlı adreslere tebligat yapılamamış, adres araştırmalarından da netice alınamamış olmakla; dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 08/11/2024 günü saat: 10:55'da duruşmada:

A) Duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmeniz,

B) HMK'nun 122. Maddesi gereğince, iş bu ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz,

C) HMK'nun 318. Maddesi gereğince, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçeye eklemeniz veya başka yerlerden getirtilecek belge veya dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri dilekçenizde yer vermek zorunda olduğunuz, HMK'nun 128. Maddesi uyarınca, süre içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız , sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve muvafakatınız olmadan karşı tarafın iddia ve savunmasını genişletebileceği veya değiştirebileceği HMK 139. maddesince İHTARINA,

Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonrası için tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildi.

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