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BURSA KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/32 EsasKARAR NO : 2023/37

DAVALILAR: 1- Hafize KÜÇÜM (İbrahim kızı )-Çınar Mah. Başaran Sok. No:24 Osmangazi/ BURSA

2- Şevki ÖZDEMİR (Mehmet oğlu ) Zeytinbağı Beldesi Mudanya/ BURSA

3-Neziha ELBİR (İbrahim Kızı 9 Çınar Mah. Başaran Sokak No:24Osmangazi/ BURSA 4- Güler TÜRKOĞLU (Sami ve Hikmet kızı ) -Nagelsweg 16 20097 Hamburg /Almanya

5-Dilek GÖZÜTOK(Sabri ve Hamide kızı ) -Geeringstrasse 87, 8049 Zürich /İsviçre

6-Gürol SIRMAN -(Sami ve Hikmet oğlu )Zeisighof 25-B Flensburg 24939 /Almanya

7-Hamide GÖZÜTOK (Azim ve Fatma kızı ) - Hellagasse 8 6460 Altdorf /İsviçre

Davacı Maliye Hazinesi tarafından Bursa ili, Mudanya ilçesi, Tirilye mahallesi, 131 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dosyasında bildirilen adreslerinize çıkarılan tebligatların adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Zeytinbağı/Halilbey Mahallesi, 131 ada 1 parsel sayılı taşınmazdan ayrılarak Hazine adına ham toprak vasfı ile TESPİT VE TESCİLİNE, A ile gösterilen 8042,00 m2'lik kısmın kalan alan ölçüsü ve oluşan yeni sınırları ile birlikte diğer kayıtlar sabit kalarak TESPİT VE TESCİLİNE,

Karar verilmiş olup, karar tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Daire Başkanlığına istinaf yasa yoluna başvurulabileceği ilanen tebliğ olunur.

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