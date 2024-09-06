T.C. ANKARA BATI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2016/261 Esas

Davacı SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar ALİYE PAŞA, AYŞE TUNÇEL, BAATDİN AKDOĞAN, BEHCET AKDOĞAN, BEHRA ENGİLEK, DERYA ÖZTÜRK, EMİNE AKDOĞAN, FEVZİ ÖZTÜRK, FİKRİYE KULP, FİRDEVS IŞIK, GÖNÜL DOĞAN, HALİL BATI, HASAN ERTUĞ, HATİCE ÖZTÜRK, HÜSNÜ ERTUĞ, NAZİLE BAYSAL, NECİBE GELENER, NERİMAN AKDOĞAN, NERMİN ÜNAL, NEVİN KENAR, NİHAT BATI, RUSTEM ERTUĞ, SEBAHATTİN OKTAY ERTUNÇ, SEMİHA ÖZTÜRK, SEVİNÇ YEŞİLYURT, ŞABAN AKDOĞAN, ŞÜKRİYE ŞİMŞEK, YALÇIN AKDOĞAN, YAŞAR AKDOĞAN, ZEHRA AKDOĞAN, ZEHRA YILMAZ, ZEKERİYA AKDOĞAN, ZÜBEYDE ÖZER, ZÜLBİYE BOZYÜK, ZÜLFİKAR BİLGİN, S.S. SARIKAYA BAĞLICA KONUT YAPI KOOPERATİFİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Davalı Gönül DOĞAN (Abdurrahman ve Hatice kızı, 14/04/1963 d.lu, 18800552896 TC no'lu,)'ın tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden, davalı Gönül DOĞAN'a ilanen tebligat yapılması gerekmiş olup, Mahkememizin 15/04/2022 tarihli ve 2016/261 Esas, 2022/152 Karar sayılı ilamı ile; davanın KABULÜ ile dava konusu Ankara İli, Sincan İlçesi, Saraycık Mahallesi(Oyduç Mevkii) 91 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına kayıtlı kısmının kamulaştırma bedelinin 3.444.288,75TL olduğunun TESPİTİNE, belirlenen bu bedele kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca, dava tarihi 12/08/2016 dan 4 ay sonrası olan 12/12/2016 tarihinden karar tarihi olan 15/04/2022 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,

Dava konusu Ankara İli, Sincan İlçesi, Saraycık Mahallesi(Oyduç Mevkii) 91 parsel sayılı taşınmazda davalılar adına kayıtlı hisselerin tapu kayıtlarının iptali ile davacı SİNCAN BELEDİYESİ ADINA TAPUYA kayıt ve TESCİLİNE,

Kararın kesinleşmesi beklenmeksizin tapu kaydındaki takyidatlar dikkate alınmak suretiyle kamulaştırma bedeli olarak belirlenen 3.444.288,75-TL'nin tapu kayıt maliki/hissedarlara, 15/04/2022 tarihli Kıyasettin Yol tarafından düzenlenen ek rapora göre tüm faiz ve getirileriyle birlikte ödenmesine, karar verilmiş ve davacı SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'nın 17/05/2022 tarihli istinaf dilekçesi ile karar istinaf edilmiş olup, iş bu ilamın davalı Gönül DOĞAN'a ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten sonra İKİ HAFTALIK yasal süre içerisinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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