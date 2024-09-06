İSTİNAF KARAR İLAMI VE TEMYİZ BAŞVURU DİLEKÇESİ

T.C. ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

1. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2022/1728Karar No: 2024/982

DAVALI: HASAN KOÇ

Tüm aramalara rağmen adresine ve kendisine ulaşılamayan davalı HASAN KOÇ'a Dairemizin 17/05/2024 tarih 2022/1728 Esas 2024/982 Karar sayılı karar ilamı ile davacı vekili Av. Dilek KİRAZ BENİZ'in 16/06/2024tarihli temyiz başvuru dilekçesini ilgili kişiye ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dairemizin 17/05/2024 tarih 2022/1728 Esas 2024/982 Karar sayılı kararı ile verilen kararın usul ve yasaya aykırı olmadığı gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, 6100 sayılı HMK 'nun 361. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Yargıtay temyiz yolu açık olduğu,

Davacı vekili Av. Dilek KİRAZ BENİZ'in 16/04/2024 tarihli temyiz başvuru dilekçesi ile Dairemiz tarafından verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu gerçekçesiyle temyiz yoluna başvurduğu,

Dairemiz karar ilamı ile davacılar vekili temyiz başvuru dilekçesi İLANEN tebliğ olunur. 04/09/2024

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