T.C. GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1 Tereke

İLANDIR Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davası nedeniyle; Şaban ve Ayşe'den olma, 03/03/1949 doğumlu Burhan YELSELİ'nin mernis adresinin boşta olması, tebligata yarar açık adresinin kolluk araştırmasıyla tespit edilememesi sebebiyle EMRE RAHMAN YELSELİ'nın terekesinin mirasçılarına teslimine karar verilmiş olup gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği takdirde gerekçeli kararın kesinleşeceği hususumirasçı Burhan YELSELİ'ye ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02085606