T.C. İstanbul Anadolu 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/2937 Esas

Davacı, Gökhan ZAFER tarafından açılarak mahkememizde görülen davada Yusuf ZAFER hakkında GAİPLİK kararı verilmesi talep olunmuştur.

Murat ve Güzide oğlu 01/07/1954 Banja doğumlu, 48052179220 T.C.kimlik nolu, Yusuf ZAFER'in hayat ve mematından haberdar olanların Türk Medeni Kanunu'nun 33/2 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri, bilgi verilmediği takdirde Yusuf ZAFER'nin GAİPLİĞİNE karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 27/06/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02085678