T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2023/921 Esas

KARAR NO : 2024/1131

Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/07/2024 tarihli ilamı ile 125/1, 125/4, 62/1, 251/3, 52/2, 52/4, 231/5-6maddesi gereğince5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Omar ve Souat kızı, 1996 CEZAYİR doğumlu, SANIK SARA FERNANE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ TİRAJI 50.000 nin üzerinde GAZETELERİN BİRİNDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE BİR DEFAYA MAHSUS İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 28.08.2024

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