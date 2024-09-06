T.C. İZMİR 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/516 Esas

KARAR NO : 2024/35

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/01/2024 tarihli ilamı ile 155/2 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 20000 TL ADLİ PARA, 4 YIL HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan ve yukarıda bildirilen esas ve karar numarası yazılı ilamın Ceva Lojistik Ltd. Şti. Vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulduğunun, Yıldırım ve Ayfer oğlu, 07/12/1970 doğumlu, Konya, Ilgın, Şıhcarullah mah/köy nüfusuna kayıtlı ikamet adresi Atatürk Mahallesi 364 Sokak Çilek Apt. No: 3/8 Aliağa/İZMİR olan ERKAN KAPLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.05.09.2024

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