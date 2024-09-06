T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/32 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2024 - 10:01

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mah., Eski 4467 Ada 1 Parsel, (Yeni 4963 Ada, 1 Parsel) Sayılı Arsa Vasıflı TaşınmazYüzölçümü : 730,45 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 8.400.175,00 TL KDV Oranı : %10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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