T.C. ANKARA 19. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/62 Esas

DAVALI : RECAİ ÜNLÜ Şenlik Mah. Ürgüp Sok. No:23/30 Keçiören/ ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan yargılamasında; davalı Recai ÜNLÜ'ye tebligat yapılamadığından ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma gün ve saati tebliğinin tebligat kanununun 28.Ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

İlgilinin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakâların tamamını inkar etmiş sayılacağı;

İlgilinin 26/09/2024 günü saat: 10:15'da yapılacak olan ön inceleme duruşmasında sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya yalnızca taraflardan birinin katılması ve yargılamaya devam edilmesini istemesi halinde yokluğunda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceği ayrıca dilekçelerde gösterilen ancak henüz Mahkemeye sunulmayan belgeleri sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmak için 2 hafta kesin süre verilmiş olup belirtilen süre içerisinde bu hususların yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağını;

Tebligat kanununun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma gün ve saatinin tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : RECAİ ÜNLÜ - 10762142306 Şenlik Mah. Ürgüp Sok. No:23/30 Keçiören/ ANKARA

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