İLAN

T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/508 Esas

DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- MALİYE HAZİNESİ Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği Ve Muhekmat Genel Müdürlüğü Altındağ/ ANKARA

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 1.. Sokak Atatürk Türkiye 63700 Viranşehir/ ŞANLIURFA

İLAN METNİ

Davacı , SALİH BÜYÜKERTAŞ ile Davalılar , HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Seldek Mahallesi Doğusu: Tapulama Harici taşınmaz, Batısı: 575 parsel sayılı taşınmaz, Kuzeyi: 552 parsel sayılı taşınmaz, Güneyi: Tapulama Harici taşınmaz ile çevrili taşınmaz nizasız ve fasılasız malik sıfatı ile zilyetliği altında bulunan 1.441.01 m² tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/508 esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

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