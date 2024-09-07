T.C. İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/803 Esas 02/09/2024

Konu : ilan

İLAN

KÖKSAL SEPETÇİ tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu 04/06/2024 tarihli dilekçesiyle SELMA SEPETÇİ' den (TCKN:23882073092) 2006 yılından itibaren haber alınamadığını, 18 yıldır haber alınamayan SELMA SEPETÇİ hakkında gaiplik kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

Gaipliği talep edilen SELMA SEPETÇİ'den (TCKN:23882073092) Halil ve Emine'den olma 01/11/1965 doğumlu SELMA SEPETÇİ'den (TCKN:23882073092) hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde İstanbul 24. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/803 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 02/09/2024

GAİP TC KİMLİK NO : 23882073092

ADI SOYADI : SELMA SEPETÇİ

BABA ADI : HALİL

ANA ADI : EMİNE

DOĞUM TARİHİ : 01/11/1965

DOĞUM YERİ : TEKİRDAĞ

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