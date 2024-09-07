T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:17

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Kartal İlçe, CEVİZLİ Mahalle/Köy, 10492 Ada,422 Parsel, 32 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz, Satışa konu taşınmaz, Kartal İlçesi, Cevizli Mahallesi, Fatih Caddesi üzerindeki 3 kapı nolu Günaydın Apartmanıdır. Taşınmaz üzerinde bodrum kat + zemin kat + 4 normal katlı, Ayrık Nizam olarak inşa edilmiş bir bina bulunmaktadır. Yaklaşık 47-49 yıllık, olan bina asansörsüzdür.4. Normal katta, yerinde 24 nolu, tapuda 32 nolu olan daire doğal gaz soba ile ısıtılmaktadır. Salon + 2 oda + Mutfak + balkon + banyo-wc + antre mahalleri bulunmaktadır.Salon ve oda zeminleri pvc kaplamadır. Daire içi kapılar ahşap üzeri yağlıboyalı, daire giriş kapısı çelik kapı, pencere doğramaları PVC/ahşap malzemedendir. Mutfakta ahşap dolap, fayans tezgah, banyoda lavabo, duş teknesi- duşakabin, wc bölümünde hela taşı bulunmaktadır. Daire brüt 80 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmazın yakın çevresinde 4 ? 5 katlı zemin katları ticaret, üst katları konut amaçlı kullanılan yapılaşma söz konudur. Alış veriş, okul, sağlık ocağı/hastane, market banka vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanan bölgenin ulaşım olanakları mevcuttur. Satış konusu taşınmaz Kartal Belediyesine 3,0 km, Cevizli Mahalle Muhtarlığına 1,2 km, D 100 yoluna 970 m, Sabiha Gökçen Havaalanına 12,7 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 17,8 km, Marmaray Cevizli İstasyonuna 630 m mesafededir.: Cevizli Mah. Fatih Caddesi Günaydın Apt. No:3/24( Tapu Kaydında 32 Nolu Daire) Kartal / İSTANBUL: 80 m2:Kartal İlçesi, Soğanlık, 142 pafta, 10492 (E:2587) ada,422 parsel 1/1000 ölçekli 19.04.2013 t.t.'li Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 26.10.2020 t.t.'li Yençok Belirlenmemiş Alanlarda Yapılan Plan Değişikliği kapsamında 5/A/3,0.20-0.40/1.75,Yençok:15 kat (52.50 m) şartlarında Konut+Ticaret alanında, kısmende yol da kalmaktadır.: 2.250.000,00 TLı : %1: Tapu kaydındaki gibidir

04/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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