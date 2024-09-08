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T.C. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/706 Esas

Davacı TUĞBA KARALAR ile bir kısım davalılar ve dahili davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Araştırma yapılacak bir adresi bulunmayan davalı (Bekir ve Tülay oğlu) Ergün Özel ve dahili davalı (Halil ve Emine kızı) Selma Yalçın'ın adreslerinin tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, hissedar olarak bulunduğu Adana ili, Seyhan ilçesi, Büyükdikili Mahallesi, 14522 ada 9 parsel sayılı taşınmazın ortaklığın satış sureti ile giderilmesini talep edilmiş olup, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması ve duruşmanın atılı olduğu 21/11/2024 günü saat 09:10'da duruşmada hazır bulunması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı Ergün Özel ve dahili davalı Selma Yalçın'a ilanen tebliğ olunur.

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