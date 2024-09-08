T.C. ERZİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/241

Esas 03/09/2024

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Davacı BOTAŞ tarafından davalılar Kadriye Henik, Hüseyin Sür ve diğerleri aleyhine açılan Kamulaştırma ( Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılaması esnasında davalılar ( KADRİYE HENİK ve HÜSEYİN SÜR)'e tebligat yapılamadığından ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla;

(KADRİYE HENİK ve HÜSEYİN SÜR); Hatay İli, Erzin İlçesi, Aşağıburnaz Mahallesi, 622 ada, 1 parsel nolu taşınmazdan kamulaştırılmasına karar verilen 5383.38 m2 arazinin mülkiyetinin Kamulaştırma Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince mülkiyet haklarının berdelinin tespitine ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına İrtifak Haklarının BOTAŞ lehine tescili talep edildiği, 04/08/2021 tarihli tensip tutanağının 4 nolu ara kararında; HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği 2 haftalık süre içinde davaya karşı cevaplarınızı usulü itirazlarınızı ve delillerinizi mahkemeye ibraz edebileceğiniz, iki haftalık sürede cevap dilekçesini ibraz etmezseniz davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınızın ihtarına, duruşma gün ve saatinin de ilgili evraka dercine, duruşmaya gelmediğiniz bir vekil tarafından temsil edilmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edilip karar verileceğinin ihtarına, ihtar ve tebliğ ilanen duyurulur.

Duruşma 13/01/2025 günü saat: 09:10 'da yapılacaktır.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02085325