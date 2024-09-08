T.C. ERZURUM 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/243

Suç :Hükümlü veya tutuklunun kaçması

Mahkemesi : Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesi

SANIK :INTIGAM ASGAROV, YAVEROğlu XEYRENSE'dan olma, 1986 doğumlu

Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan sanık INTIGAM ASGAROV hakkında mahkememizce verilen 18/07/2024 tarih ve 2024/243 Esas, 2024/1041 Karar sayılı hüküm ile sanık INTIGAM ASGAROV hakkında 6 ay hapis cezasına karar verildiği, gerekçeli kararın sanığa tebliği gerektiği, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya Zabıt Katibine beyanda bulunmak ve tutanağa geçirilmek suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf edilebileceğinin müştekiye tebliğ gerektiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31.maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra mahkememize sanık hakkında verilen kararı istinaf edilebileceğinin, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN olunur.05/09/2024

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