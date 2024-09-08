T.C. FEKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO :2024/130 Esas sayılı dosyalar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından Saimbeyli İlçesi Himmetli Mahallesinde olacak kamulaştırma işleminin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından alınmış 16/02/2021 tarih 10634-3sayılı kamulaştırma kararıyla başlanan kamulaştırma kapsamında aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmaz Mahkememize 2942. Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil talepli kamulaştırma davaları açılmış olduğu, İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz taktirde kamulaştırma kararı kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Feke Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 2942. Sayılı Kanunun 27. Maddesi gereğince ilan olunur.

İLİ :ADANA

İLÇESİ :Saimbeyli

MAHALLESİ : Himmetli

S.N Esas No Mahalle Taşınmazın Maliki - Davalı veya Mirasçısı Ada Parsel Kamulaştırılacak alan m²

(İrtifak-Mülkiyet) Vasfı 1 2024/130 Himmetli Fatma Kallıkçı ve Arkadaşları 123 1307 438,5 m² Tarla

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02086531