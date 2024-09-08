Giriş Tarihi: 09.09.2024 00:00
T.C. FEKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO :2024/130 Esas sayılı dosyalar
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından Saimbeyli İlçesi Himmetli Mahallesinde olacak kamulaştırma işleminin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından alınmış 16/02/2021 tarih 10634-3sayılı kamulaştırma kararıyla başlanan kamulaştırma kapsamında aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmaz Mahkememize 2942. Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil talepli kamulaştırma davaları açılmış olduğu, İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz taktirde kamulaştırma kararı kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Feke Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 2942. Sayılı Kanunun 27. Maddesi gereğince ilan olunur.
İLİ :ADANA
İLÇESİ :Saimbeyli
MAHALLESİ : Himmetli
|S.N
|Esas No
|Mahalle
|Taşınmazın Maliki - Davalı veya Mirasçısı
|Ada
|Parsel
|Kamulaştırılacak alan m²
(İrtifak-Mülkiyet)
|Vasfı
|1
|2024/130
|Himmetli
|Fatma Kallıkçı ve Arkadaşları
|123
|1307
|438,5 m²
|Tarla
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02086531