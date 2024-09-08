T.C. KOCAELİ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/297 Esas

DAVALI : AYDIN AYVAZOĞLU Sanayi Mah. Köprübaşı Cad. No:17 İç Kapı No:4 İzmit / KOCAELİ

Davacı MİNE AYVAZOĞLU tarafından davalı AYDIN AYVAZOĞLU aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Tarafların dava dilekçesinde belirtilen ikamet adreslerinin aynı olduğu, davalıya bizzat tebliği yapılamadığı, mahkememizce yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 122/1. Maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki (2) hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK'nun 128. Maddesi uyarınca süresi içerisinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağını ve H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02085604