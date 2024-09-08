Giriş Tarihi: 09.09.2024 00:00
İLAN
T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/270 Esas
DAVACILAR : 1-EMİNE TOLAL
2-SELAHATTİN TOLAL
3-NECMİYE ÖZTÜRK
4-SAKİNE ORUÇ
5-ALİ TOLAL
DAVALILAR : 1- HANDAN KESER
2- ARİFE ÖZER
3- ARZU GÜR
4- BELGİN ALTIN
5- CEVDET ALTIN
6- HALİL ALTIN
7- MUZAFFER BURCU ALTIN TÜRKÖZ
8- NAMİGAR TURAN
9- NURCAN ACIR
10- NURTEN ALTIN
11- ÖZCAN ALTIN
12- SEMA GÜRŞEN
Dava konusu Bursa ili,Orhangazi ilçesi, Çeltikçi Mah. Kain 126 ada 40 parsel(eski 293 parsel) sayılı taşınmazın TMK 713/2'den kaynaklı ölüm hukuki sebebine dayalı olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı yoluyla iktisap ve tapu iptali ve davacılar adına tescili talep edilmiş olmakla dava konusu taşınmaz hakkında itirazı olanların Orhangazi 3. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmaları ilanen tebliğ olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02086251