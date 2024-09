T.C. ÖZALP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/425 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : VAN İLİ, ÖZALP İLÇESİ, AŞAĞIAKÇAGÜL MAH.

MEVKİİ : AŞAĞIAKÇAGÜL KÖYÜ

PAFTA NO :

ADA NO : 131

PARSEL NO : 16

VASFI : ÇAYIR

YÜZÖLÇÜMÜ : 7.172,74 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Tam hisse ile ŞAMİL KAPACA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Van İli Özalp ilçesinde kurulacak olan Sağmalı Grubu Enerji Nakil Hattı sebebiyle Kamulaştırmayı yapan davacı idare TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından mahkememizin 2024/425 Esas sayısında dava açılmış olup, duruşması 23.10.2024 gününe bırakılmıştır.

a-) 2942 Sayılı Yasanın 14. maddesi hükmünce belirtilen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari Yargıda TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ hasım gösterilerek iptal veya maddi hatalara karşı idari yargıda dava açılmaması ve yürütmeyi durdurma kararının alındığına dair belge ibraz edilmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden muhdesatın kamulaştırmayı yapan TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ aidiyetinin tespit edileceği;

b-) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C Ziraat Bankası Özalp Şubesinde açılacak hesaba yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirilmesi gerektiği;

2942 Sayılı Yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur. 05/09/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02086681