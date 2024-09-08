İ L A N

T.C. SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2023/232 Esas

Davalı Mehmet Akarca, ilanen tebliğ:

Dava dilekçesi özetle; İzmir ili Seferihisar İlçesi Hıdırlık Mahallesi 611 ada,5 parsel numaralı taşınmazda davacı müvekkiller ve davalıların murisi T.C.K.No:42013547264 Hüseyin Avni Özşen'e ait olduğu, davacıların daha önce davalılar ile yapmış olduğu görüşmeler sonucunda ortaklığın giderilmesi konusunda anlaşamadığı,murisin mirasçıları tarafından intikal işlemleri sağlanmadığı, taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkını özgürce kullanamadıklarını bu nedenle davanın kabul edilerek ortaklığın satış suretiyle giderilmesini,yapılan yargılama giderlerinin ortakların payları oranında, vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

13/03/2023 tarihli tensip tutanağı özetle; davalıların dava dilekçesinin kendilerine tebliğden itibaren 2 haftalık sürede (HMK 317. Md) yanıt ve delillerini bildirmelerine,başka yerden getirtilecek belgeler var ise yargıçlıkça taktir edilecek gider avansını yatırmalarına ve yazıların yazılmasına, 5 gün içinde yanıt istenmesine HMK 145. Mad.uyarınca bir daha delil gösteremeyeceği, davalı yanın vereceği dilekçede, mahkeme ünvanı, masrafların ad-soyad ve adresleri kendisinin de yurt içinde adres göstermesi, TC numarası bildirilmesi, varsa yasal temcilsinin ve davacı yanın vekilinin ad soyad adreslerinin bildirilmesi, ilk itirazların HMK 117 md.gereği yanıt ile bildirilmesi aksi halde ileri süremeyeceği (HMK 131),davanın uygun olmayan zamanda (TMK 698/3 md ) açıldığı iddiası paydaşlığın devamını gerektiren akdi veya yasal halin bulunduğu iddiasının varsa cevap süresinde bildirilmesi, taşınmaz üzerinde muhdesat varsa ve kendisine ait olduğu iddia edililiyorsa HMK 165/2 Md.gereği mülkiyetin kendisine ait olduğunun tespiti davası açıp dava açtığına ilişkin belgeyi de 2 haftalık kesin sürede mahkemeye bildirmesi aksi halde bu iddiayı bir daha ileri süremeyecek olduğu, ön incelemeye hazırlık tutanak örneğinin taraflara tebliğine, giderin avanstan karşılanmasına,ön incelemeye kadar tüm işlemlerin noksansız yerine getirilmesine ve takibine, dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön inceleme yapılmasına karar verilmesi halinde duruşma gün ve saatinin taraflara HMK'nun 139.Md uygun ihtaratları içerir davetiye ile bildirilmesine karar verildi. Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

İlanen tebliğ olunur. 29/08/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02086183