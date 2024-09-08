Giriş Tarihi: 09.09.2024 00:00
T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/464 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : VAN/TUŞBA
MEVKİİ : KASIMOĞLU MAHALLESİ
PAFTA NO :
ADA NO : 107
PARSEL NO : 2
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 6.304,04m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : BİLAL ERGİNOĞUZ-48037222378
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/464 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/07/2024
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