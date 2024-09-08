T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/464 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : VAN/TUŞBA

MEVKİİ : KASIMOĞLU MAHALLESİ

PAFTA NO :

ADA NO : 107

PARSEL NO : 2

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 6.304,04m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : BİLAL ERGİNOĞUZ-48037222378

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/464 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/07/2024

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