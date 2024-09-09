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MERSİN 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/16 Esas

KARAR NO : 2024/159

Davacı EMİNE ÇİÇEK tarafından davalı FETHİ ÇİÇEK aleyhine mahkememizde açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonucunda mahkememizden verilen 19/02/2024 tarih ve 2024/16 esas, 2024/159 karar sayılı ilam ile Davanın HMK'nın 119/2 maddesi uyarınca AÇILMAMIŞ SAYILMASINA karar verildiği, davacı vekilinin 27/03/2024 tarihli dilekçesi ile karara karşı istinaf talebinde bulunulmuştur. Mahkememiz kararının ve istinaf talebinin davalı FETHİ ÇİÇEK'e işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak iki hafta içerisinde istinaf etmesi ve istinafa karşı iki hafta içerisinde bir cevap vermesi aksi taktirde kendisi yönünden kararın kesinleştirileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/09/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02086529