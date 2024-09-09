İ L A N

T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1277 Esas

Mardin İli, Derik İlçesi, Bozbayır Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, İsa ve Fatma'dan olma, 10/10/1974 Derik doğumlu, 58468260290 T.C.kimlik numaralı NECAT KARAMANOĞULLARI'nın yaklaşık 25 yıldan beri kayıp olduğu ve nerede olduğunun bilinmediği, herhangi bir haberde alınamadığından, NECAT KARAMANOĞULLARI'nın kayıp olması nedeniyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde adı geçenin sağ yada ölü olduğunu bilenlerin (T.M.K.nun 33 Maddesine göre) Mahkememizin 2023/1277 Esas sayılı dosyasına başvurmaları 6 Ay içerisinde mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen NECAT KARAMANOĞULLARI hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02086512