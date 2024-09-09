Giriş Tarihi: 10.09.2024 00:00
T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/144 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Seydiler ilçesi
MEVKİİ : Batıörcünler Mah.
ADA NO : 130 ada
PARSEL NO : 1 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 7.046,06 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : BEYHAN KALENDER, HASAN YAŞAR YAVUZ, HİKMET HELVACI, İSMET KADINCIOĞLU, MURAT KALENDER, NEBİYE YÜKSEL, NURTEN ARABACI, RECEP AKINCI, ŞEREF ARABACI, ŞÜKRAN ŞENKAHVECİ, SATI MEHMET YAVUZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : SEYDİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/144 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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