T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/144 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Seydiler ilçesi

MEVKİİ : Batıörcünler Mah.

ADA NO : 130 ada

PARSEL NO : 1 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 7.046,06 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : BEYHAN KALENDER, HASAN YAŞAR YAVUZ, HİKMET HELVACI, İSMET KADINCIOĞLU, MURAT KALENDER, NEBİYE YÜKSEL, NURTEN ARABACI, RECEP AKINCI, ŞEREF ARABACI, ŞÜKRAN ŞENKAHVECİ, SATI MEHMET YAVUZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : SEYDİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/144 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.