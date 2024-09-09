T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/554 Esas

İLAN

Davacı, ATİLLA YİĞİT ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

K.Maraş ili, Onikişubat ilçesi, Sarıçukur mahallesinde kain olup, davacı ATİLLA YİĞİT'in yayla yeri olarak kullanımında olan dava konusu taşınmazın doğusu Patika yol ve yoldan sonra hali arazi, batısı Ormanlık alan, kuzeyi Ormanlık alan ve güneyi ise Kahramanmaraş-Sarıçukur yolu ile çevrili olup, yüzölçümü 1571.12 m2 geldiği tespit edilmiş olan davacının 70 yılı aşkın nizasız ve fasılasız olarak zilyet ve tasarrufunda olduğunu belirterek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2021/554 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.