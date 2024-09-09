Giriş Tarihi: 10.09.2024 00:00
T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/110 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi,
MEVKİİ : Kumla Mah.
ADA NO : 139
PARSEL NO : 19
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 572,70 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 16,61 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 589,31 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali ASLANTAŞ , BekirASLANTAŞ , Emine ASLANTAŞ, Erdal KIZILADA, Mehmet ASLANTAŞ , Mehmet KIZILADA, Meryem ASLANTAŞ (müteveffa), Mustafa ASLANTAŞ, Zeynep ŞİMŞEK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 20.04.2021 tarihli ve 10-1296 ve 10-1255 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/110 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/08/2024
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