T.C. TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/293 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Yönetim Kurulu'nun 09/03/2022 tarihli ve10-573 sayılı kararı ile yukarıda sayısı yazısı ile dava konusu olan Denizli İli Tavas İlçesi Çiftlik Mahallesi 162 ada 7 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazın tamamının 1.799,55 m2 olduğu, kamulaştırılacak 83,98 m2 lik kısmında irtifak hakkı için taşınmazın maliki MERYEM SARIAYDIN adına kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasının ikame edildiği, dosya tarafının 14. maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, bu konuya ilişkin ikame edilecek davalarda husumetin davacı idareye ve dosya davalısına yöneltilebileceği, 14. maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, bu konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, dosyalarda tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahibinin adına Ziraat Bankası A.Ş.'ye (Tavas Şubesi) yatırılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 04/09/2024