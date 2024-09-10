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İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/670 Esas

KARAR NO : 2023/1361

Davacı AYŞE BOZKURT davalılar BEYHAN MOLLA ve diğerlerinin aleyhine mahkememizde açılan İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle (İİK M.134)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Oktay Sarıoğlu'nun mernis adresi bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediği, yurt dışı adresi de bulunmadığından ve kendisine mahkeme kararı tebliğ edilemediğinden

Mahkememizin 04.09.2023 tarih 2023/670 esas, 2023/1361 sayılı kararında,

Davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiş olup Tebligat Kanunu'nun 28 ve devamı maddelerine uygun olarak işbu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği HMK 345.maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 05/09/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02086898